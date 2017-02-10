Полиция поймала всемирно известного «вора в законе» (видео)

«Вора в законе» Гелу Кардаву правоохранители задержали в одном из столичных ресторанов

Об этом на странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Вор в законе» был задержан в одном из столичных ресторанов вместе с товарищами. Кардава был «коронован» в Москве в 1996 году, когда ему исполнился 21 год. При задержании у подозреваемого изъят, возможно поддельный, паспорт гражданина Украины на имя Голомба Олега Романовича, уроженца Симферополя», - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Гела Кардава является одним из организаторов так называемых коммерческих коронаций воров в законе в постсоветских странах, а также он является штатным агентурным сотрудником МВД России. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Напомним, в течение 2016 года из Украины выдворены 14 «воров в законе»