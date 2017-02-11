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В Анголе во время футбольного матча погибли 17 человек, 80 получили ранения (видео)

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Давка на стадионе

Трагедия произошла из-за большого количества желающих попасть на матч местных команд

На футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы произошла давка футбольном стадионе в результате которой погибли 17 человек. Ранены около 80, из них пятеро в тяжелом состоянии.

По словам руководителя местной больницы Эрнесто Луиса, большое число желающих пыталось попасть на футбол и в результате давки многих граждан попросту затоптали. 

 Он отметил, что из общего числа пострадавших пять раненых находятся в тяжелом состоянии.

Матч между «Санта Рита де Кассия» и «Либоло» не был остановлен из-за происествия и завершился победой гостей — 1:0.

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Источник: «Reuters»,

Теги: Ангола, давка, футбол, смерть, фанаты

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