В Анголе во время футбольного матча погибли 17 человек, 80 получили ранения (видео)
11/02/2017 10:06
Трагедия произошла из-за большого количества желающих попасть на матч местных команд
На футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы произошла давка футбольном стадионе в результате которой погибли 17 человек. Ранены около 80, из них пятеро в тяжелом состоянии.
По словам руководителя местной больницы Эрнесто Луиса, большое число желающих пыталось попасть на футбол и в результате давки многих граждан попросту затоптали.
Он отметил, что из общего числа пострадавших пять раненых находятся в тяжелом состоянии.
Матч между «Санта Рита де Кассия» и «Либоло» не был остановлен из-за происествия и завершился победой гостей — 1:0.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Reuters»,
Последние новости
|
12:57
|
12:36
|
12:17
|
12:09
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0