В столице горел автобусный парк (фото)

Пожарным удалось транспортные средства и предотвратить распространение пожара по всей площади здания

В ночь на субботу произошел пожар в одном из автобусных парков, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В 0:38 11 февраля поступило сообщение спасателям о том, что на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар», - говорится в сообщении.

Прибывшие пожарные установили, что произошло загорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы.

По информации ГосЧС, в 1:43 пожар был локализован и в 1:57 ликвидирован.

Пожарным удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.

В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждено 3 автобуса марки МАЗ.

Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.