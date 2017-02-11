В столице горел автобусный парк (фото)

Пожарным удалось транспортные средства и предотвратить распространение пожара по всей площади здания
В ночь на субботу произошел пожар в одном из автобусных парков, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В 0:38 11 февраля поступило сообщение спасателям о том, что на территории одного из столичных автобусных парков по ул. Туполева, возник пожар», - говорится в сообщении.
Прибывшие пожарные установили, что произошло загорание одного из автобусов в отдельно стоящем 1-этажном ремонтно-хозяйственном помещении с распространением пламени на рядом расположенные автобусы.
По информации ГосЧС, в 1:43 пожар был локализован и в 1:57 ликвидирован.
Пожарным удалось спасти 22 автобуса марок МАЗ и ЛАЗ и предотвратить распространение пожара по всей площади здания.
В результате пожара сгорело 3 автобуса и повреждено 3 автобуса марки МАЗ.
Причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: автобус, автопарк, пожар, пожар в Киеве
Последние новости
|
12:57
|
12:36
|
12:17
|
12:09
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0