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общество

Украинцам назвали новые цены на номера для авто

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Козырные номера будут стоить по-разному в столице и в Тернополе

Водителям предложат больше крутых номеров по утвержденной стоимости

Главный сервисный центр МВД предложил добавить новые комбинации в перечень номерных знаков, которые выдаются по утвержденной стоимости от 7500 до 20 000 гривен. Предполагается, что окончательная цена будет зависеть от региона, за которым эти «номера» закреплены. Об этом пишет URB.ua со ссылкой на Autonews.com.ua.

Цены на так называемые крутые номерные знаки зависят от комбинации цифр. Двадцать тысяч гривен стоят регистрационные знаки от 0001 до 0005, от 0007 до 0009, 5555 и 7777. В десять тысяч гривен оцениваются номерные знаки с последовательностями из четырех одинаковых цифр от 1111 до 9999 (кроме 5555 и 7777), а 7500 грн. стоят номерные знаки 0006 и 6666. К указанным вариантам в МВД хотят добавить новые комбинации: с тремя одинаковыми цифрами, зеркальные и с дублями. Ожидается, что они будут более дешевыми.

Также планируется сделать распределение по коэффициентам в зависимости от региона. В МВД считают несправедливым, если, например, в Тернополе, где покупательная способность значительно меньше, чем в Киеве, такой же номер будет стоить те же 20 000 гривен. Его просто не будут покупать.

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Теги: авто, МВД, номера, цена

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