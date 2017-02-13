Через неделю в Украину придет тепло до +13

В Украину постепенно идет потепление

23 февраля дневная температура может подняться до 13 тепла, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра

«С конца недели ждем вторжения теплой воздушной массы! Температура в течение суток будет колебаться около 0°. А если заглянуть еще дальше, то тепло будет набирать силы и 23 февраля дневная температура может подняться до 6°-13° тепла! При этом дождливо», - говорится в сообщении в Facebook.