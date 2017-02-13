Кошек собираются признать частью экосистемы Киева

Электронная петиция на эту тему набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению Киевсоветом

Электронная петиция «Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов» набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению, сообщает Новое время.

Согласно сообщению на сайте КГГА, петиция набрала 10 268 голосов при необходимых для рассмотрения десяти тысячах.

Столичный мэр Виталий Кличко уже поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также КГГА рассмотреть петицию в установленном порядке.

Авторы петиции, поданной 20 декабря 2016 года, призывают признать кошек частью уличной экосистемы Киева с целью защитить их от жестокого обращения, а также беспричинного вылова и убийства.