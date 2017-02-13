Во Львове обокрали лидера группы «Тартак»

Воры разбили стекло в машине и выгребли то, что было в салоне

Лидер группы «Тартак» Сашко Положинский сообщил, что его обокрали во Львове, куда он приехал, чтобы дать концерт 12 февраля. Об инциденте музыкант написал в Facebook.

Это произошло в центре города, на площади Старый Рынок, неизвестные обворовали его автомобиль. По словам музыканта, в автомобиле разбили боковое стекло и украли запасные аккумуляторы с зарядкой, гибкую треногу, карточку памяти на 64 Гб, присоску для крепления камеры к гладким поверхностям, ремешок для крепления камеры на руку, ремешок для крепления камеры на голову, болты, гайки, переходники, запасные защитные корпуса и экраны, черную сумку для камеры (но самой камеры там нет), а также черные очки Ray-Ban и тактическую аптечку.

«И да, со мной все в порядке, я на позитиве – хорошо, что стекло, а не голову!» – написал Положинский.

Фото: facebook.com/sashko.polozhinsky