Найдены уникальные документы ОУН (фото)

Найденные документы принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории в 40-х годах прошлого века.
В Тернопольской области найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов, сообщает пресс-служба СБУ.
«Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине»,- говорится в сообщении.
Документы были завернуты в советские газеты 1950 года. В данный момент они переданы на реставрацию.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:55
Через границу пытались переместить краденное раритетное авто
|
15:52
|
15:33
|
15:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0