Найдены уникальные документы ОУН (фото)

Найденные документы принадлежат архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории в 40-х годах прошлого века.

В Тернопольской области найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов, сообщает пресс-служба СБУ.

«Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине»,- говорится в сообщении.

Документы были завернуты в советские газеты 1950 года. В данный момент они переданы на реставрацию.