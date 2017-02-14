МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
общество

В Харькове на сотрудника СБУ, которого поймали за пьяную езду, не составили протокол (Видео)

0

Водитель Volkswagen не смог самостоятельно вырулить

Работник ведомства сослался на проблемы со здоровьем и вызвал скорую помощь

Харьковские патрульные поймали сотрудника СБУ, который в состоянии алкогольного управления управлял автомобилем. Однако привлечь его к административной ответственности, видимо, не удалось. На место происшествия приехали коллеги отличившегося, а в дальнейшем конфликт перенесся в больницу, куда и приезжал начальник Управления патрульной полиции Харькова Вадим Лисничу. Об этом сообщают очевидцы в группе «Police Control Ukraine».

По информации активистов, скандальный инцидент произошел в районе Белгородского шоссе. Водитель Volkswagen, который двигался по пустой дороге, застрял в снегу и не мог выехать самостоятельно. За рулем, как выяснилось позже, находился сотрудник харьковского СБУ Олег Язвенюк. Прибывшие на место патрульные не могли не заметить у него явных признаков алкогольного опьянения. Вскоре приехали и коллеги водителя. «Сам водитель сделал вид, что у него проблемы со здоровьем, вызвал скорую помощь и его доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи», - сообщили активисты. Тест на драгере в медучреждении мужчина отказался проходить, а между активистами и защитниками горе-водителя то и дело возникали перепалки. Одна из них закончилась тем, что сотруднику СБУ брызнули в лицо из газового баллончика. Разобраться в конфликте приехал главный патрульный Харькова Вадим Лисничук. Однако, утверждают в «Police Control Ukraine», в отношении нарушителя так и не составили протокол.

Как сообщает NewsRoom, и пресс-служба патрульной полиции, и Вадим Лисничук лично отказались прокомментировать инцидент. А вот в пресс-центре УСБУ в Харьковской области подтвердили, что герой видео является работником спецслужбы и по факту происшествия проводится внутренняя проверка.

Фото: кадры из видео

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: дтп, СБУ, Харьков

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> ДТП на Тайване привело к многочисленным жертвам (фото)

ДТП на Тайване привело к многочисленным жертвам (фото)

"> В Китае грузовик врезался в толпу возле школы

В Китае грузовик врезался в толпу возле школы

"> Премьер-министр Польши попала в ДТП, обнародованы фото

Премьер-министр Польши попала в ДТП, обнародованы фото

"> Андре Тан попал в ДТП (фото)

Андре Тан попал в ДТП (фото)

Новости партнеров

Тимошенко подякувала Гройсману за «валентинку»
krasivo-zhit-ne-zapretish-posle-tufel-za-e40-tys-timoshenko-prokatilas-na-chastnom-samolete-za-e10-tysЛідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко відповіла на звинувачення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: “Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально,
ВІЛ-інфікованим можуть дозволити усиновлювати дітей
photodune-6871836-paper-family-in-hands-mМіністерство охорони здоров’я пропонує надати можливість ВІЛ-інфікованим людям усиновлювати дітей. Для цього відомство запропонувало наказу, що виключає ВІЛ-інфекцію з переліку хвороб, за наявності яких

Последние новости

20:05

Президент Украины заработает на ремонте кораблей

19:57

Украинская экономика превращается в аграрную

19:33

Турок застрелил из ружья свою русскую жену и детей

19:18

Google приносит Assistant на другие аппараты

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько »

Харьков

Арестовали водителя, сбившего школьника и скрывшегося с места аварии

Арестовали водителя, сбившего школьника и скрывшегося с места аварии »

Донбасс

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО)

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.