В Харькове на сотрудника СБУ, которого поймали за пьяную езду, не составили протокол (Видео)

Работник ведомства сослался на проблемы со здоровьем и вызвал скорую помощь

Харьковские патрульные поймали сотрудника СБУ, который в состоянии алкогольного управления управлял автомобилем. Однако привлечь его к административной ответственности, видимо, не удалось. На место происшествия приехали коллеги отличившегося, а в дальнейшем конфликт перенесся в больницу, куда и приезжал начальник Управления патрульной полиции Харькова Вадим Лисничу. Об этом сообщают очевидцы в группе «Police Control Ukraine».

По информации активистов, скандальный инцидент произошел в районе Белгородского шоссе. Водитель Volkswagen, который двигался по пустой дороге, застрял в снегу и не мог выехать самостоятельно. За рулем, как выяснилось позже, находился сотрудник харьковского СБУ Олег Язвенюк. Прибывшие на место патрульные не могли не заметить у него явных признаков алкогольного опьянения. Вскоре приехали и коллеги водителя. «Сам водитель сделал вид, что у него проблемы со здоровьем, вызвал скорую помощь и его доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи», - сообщили активисты. Тест на драгере в медучреждении мужчина отказался проходить, а между активистами и защитниками горе-водителя то и дело возникали перепалки. Одна из них закончилась тем, что сотруднику СБУ брызнули в лицо из газового баллончика. Разобраться в конфликте приехал главный патрульный Харькова Вадим Лисничук. Однако, утверждают в «Police Control Ukraine», в отношении нарушителя так и не составили протокол.

Как сообщает NewsRoom, и пресс-служба патрульной полиции, и Вадим Лисничук лично отказались прокомментировать инцидент. А вот в пресс-центре УСБУ в Харьковской области подтвердили, что герой видео является работником спецслужбы и по факту происшествия проводится внутренняя проверка.

Фото: кадры из видео