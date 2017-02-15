О введении медстраховки говорится в отчете о результатах деятельности Кабмина
Обязательное медицинское страхование может появиться в Украине в 2019 году. Об этом речь идет в отчете о результатах выполнения программы деятельности Кабмина в 2016 году. В документе говорится о том, что переход на систему обязательного медстрахования поможет обеспечить равный доступ украинцев к медпомощи, повысит качество услуг и снизит расходы пациентов, увеличив доходы медработников.
Ранее «Комментарии" писали о том, что основатель сети Facebook выделит 50 миллионов долларов на медицинские исследования.
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Теги: Кабмин, медицина, Украина, медицинское страхование, отчет
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