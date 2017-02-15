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Стивидоры Одессы требуют выбрать главу ГП «Одесский морской торговый порт» на прозрачном конкурсе

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Одесский морской торговый порт остается без руководителя

Должность директора Одесского морского торгового порта вакантна уже 5 месяцев, несмотря на то, что конкурс должны были объявить не позднее, чем через 20 дней после освобождения должности 

Скорейшего объявления открытого и прозрачного конкурса на должность директора ГП «Одесский морской торговый порт» требует от властей Ассоциация «Стивидорных компаний Одесского морского порта». Об этом 10 февраля заявил почетный президент Ассоциации Юрий Губанков, опираясь на итоги внеочередного заседания Совета Одесского морского порта.

 Он рассказал, что должность директора порта вакантна уже почти 5 месяцев и это при том, что, согласно законодательству, конкурс должны были объявить  не позднее чем через 20 дней после открытия вакансии руководителя предприятия. К тому же срок полномочий временно исполняющего обязанности руководителя на период проведения конкурса не может превышать 3-х месяцев.

Ассоциация «Стивидорных компаний Одесского морского порта» создана в апреле 2016 года для координации усилий по созданию прозрачных и эффективных условий ведения стивидорного бизнеса.

«Указанное требование продиктовано намерениями бизнеса вкладывать значительные инвестиции в развитие порта, при этом нынешнее бездействие центральной власти в части непроведения конкурса на должность руководителя порта не способствует улучшению инвестиционного климата в порту», – отмечает господин Губанков.

«Накануне в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что стивидорные компании, работающие в Одесском порту, якобы поддержали на Совете порта кандидатуру Игоря Ткачука – нынешнего временно исполняющего обязанности директора ГП «Одесский морской торговый порт» в качестве основного кандидата на победу в конкурсе на должность руководителя госпредприятия. Мы не знаем, кто и с какой целью распространяет подобные сведения, но можем со всей ответственностью утверждать, что они не соответствуют действительности», – подчеркивает почетный президент Ассоциации.

Как рассказал Юрий Губанков, на Совете Одесского порта действительно подняли проблему отсутствия постоянного действующего профессионального руководства порта, которое должно быть определено по итогам проведения специального конкурса центральными органами исполнительной власти в порядке, предусмотренном законодательством.

Все члены Совета порта единогласно поддержали намерение обратиться к центральной власти с просьбой как можно скорее объявить такой конкурс, с допуском к нему претендентов, имеющих значительный опыт и высокую квалификацию в вопросах функционирования портовой отрасли.

От имени членов Ассоциации одесских стивидоров Юрий Губанков заявил: «Указанное решение Совета порта не направлено на поддержание какой-либо конкретной кандидатуры на должность руководителя ГП «Одесский порт» (в том числе, кандидатуры г-на Ткачука, который ранее возглавлял Укрпочту, и не имеет опыта управления портом), но призвано как можно скорее инициировать предусмотренную законом процедуру проведения конкурса на эту должность, чтобы добиться назначения на нее профессионала в портовой отрасли, который сможет построить обоюдовыгодный диалог между государством и бизнесом с целью решения текущих проблем, связанных с функционированием порта, а также с целью успешного развития порта». 

Ассоциация «Стивидорных компаний Одесского морского порта».

Ранее "Комментарии" писали о том, что пираты обнародовали требования для освобождения судна с украинцами.

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Теги: Ассоциация «Стивидорных компаний Одесского морского порта», ГП «Одесский морской торговый порт», директор Одесского порта, конкурс, Одесса, порт, руководство, Юрий Губанков

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