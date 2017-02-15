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На Херсонщине предотвратили самоубийство подростков из виртуальных «групп смерти»

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На Херсонщине предотвратили самоубийство подростков из виртуальных «групп смерти»

Девушки были зарегистрированы участниками игры в интернете «Разбуди меня в 4:20», конечной целью которой является совершение самоубийства

В Херсонской области полицейские предотвратили вероятное самоубийство двух 17-летних девушек, ушедших из дома. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области. 

В полицию обратилась бабушка 17-летней жительницы Херсона по словам которой ее внучка три дня назад вышла из дома и до сих пор не вернулась 

Правоохранители начали розыск. Отмечается, что девушку чаще всего видели с подругой, которая также ушла из дома два месяца назад. 

Когда оперативники установили местонахождение подростков, девушки проводили время в компании сверстников на территории одного из частных домовладений в Корабельном районе. 

При осмотре места проживания одного из девушек полицейские вместе с родными нашли письмо, адресованное бабушке, с текстом о вступлении в игру в соцсети, которая приводит к суициду.

Как оказалось, девушки были зарегистрированы участниками игры в интернете «Разбуди меня в 4:20», конечной целью которой является совершение самоубийства. 

«Администраторы этой игры склоняют ребенка к выполнению заданий (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинения боли. Последнее задание игрока – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online», - говорится в сообщении. 

О словам одной из девушек, она уже получила первое задание – вырезать лезвием на руке фигуру кита. Но не решилась на это и вышла из игры. Сейчас девушки проходят реабилитацию в областном психо-неврологическом диспансере.

Фанаты таких сообществ называют себя «китами», потому что эти животные ассоциируются у них со свободой. Подобные суицидальные сообщества называются «Море китов» и «Тихий дом». Поэтому у всех поклонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.

Напомним, в социальных сетях и мессенджерах стремительно распространяется так называемая игра «Беги или умри», которая доводит подростков до совершения самоубийства.

Как сообщали «Комментарии», в Украине также набирает популярность игра среди подростков, суть которой заключается в том, чтобы уйти из дома на сутки и никому ничего не говорить и не предупреждать. Такое развлечение достаточно опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные испытания и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.

Также отметим, что в социальных сетях массово создаются группы в которых подросткам перед тем, как пропасть ставят различные задачи.

Игра несет в себе опасность еще и в том, что не возможно идентифицировать действительно ли ребенок исчез, или он в порядке и в безопасности, а таким образом просто играет.

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Теги: дети, социальные сети, разбуди меня в 4:20, группа смерти

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