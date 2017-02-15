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общество

Самый известный ростовщик и квартирный аферист Харькова ищет новых жертв

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Антон Подвезько

Несмотря на суды, очередное следствие и огласку в СМИ Антон Подвезько открыл «агентство недвижимости»

Скандально известный Антон Подвезько, уже судимый за квартирные аферы, но быстро вышедший на свободу, продолжает свое дело. Как сообщает KHARKIV Today со ссылкой на представителя пострадавших Валентину Виноградову на проспекте Гагарина Подвезько арендует офис и работает под видом агентства недвижимости, продолжая давать людям взаймы под залог их квартир.

Как рассказала одна из харьковчанок, воспользовавшаяся услугами ростовщика, о фамилии Подвезько раньше слышала, но поддалась на уговоры знакомых. «Понадобились деньги на операцию. Думали или просто занять, или сделать обмен квартиры, на более дешевый район. Знакомые знакомых посоветовали обратиться к Антону Подвезько. Я не могу сказать, что о его дурной славе я ничего не слышала, но меня убедили, что его оклеветали. Да и деньги были очень нужны. В итоге документы на квартиру мы передали через нотариуса, и теперь остались без жилплощади. Но, правда, Подвезько от нас не скрывается, идет на переговоры – может, еще удастся вернуть деньги», - рассказала женщина на условиях анонимности.

В то, что квартиру удастся вернуть, не верят другие потерпевшие, да и их юристы. Давняя схема работает по накатанной – люди по доброй воле подписывают документы. «Кредитование» основывалась на доверчивости и правовой неграмотности жертв. Основными схемами обмана были: подписание договора-купли продажи вместо кредитного договора, договор прямой мены, к примеру, на кухонный комбайн.

Квартирные аферы Подвезько начал проворачивать в начале 2000-х, а пик его «деятельности» пришелся на кризисные 2008–2009 гг. Зачастую, к услугам ростовщика люди прибегали, когда получали отказ в банках. Как рассказывают адвокаты потерпевших, в преступную группу вошли родственники Подвезько, юристы, «карманные» нотариусы и прочие подручные. Дело процветало и люди оставались без квартир, даже когда мошенник находился в тюрьме.

Потерпевшими официально были признаны около полусотни харьковчан, однако, предполагают юристы, от деятельности афериста могли пострадать более тысячи жителей Харькова и еще нескольких городов Украины.

Судили афериста уже дважды: в 2012 году его признали виновным в мошенничестве и дали шесть лет лишения свободы. Приговор оспаривался, и в конце концов Верховный суд направил дело на повторное рассмотрение. В 2014 году уже по второму уголовному делу, объединившего 8 эпизодов, кредитора приговорили к 13,5 годам тюрьмы. Снова была апелляция, конечный результат которой — в апреле 2016 года Подвезько признали виновным и отпустили. К аферисту применили и «Закон Савченко», и амнистию 2014 года.

В прокуратуре говорят, что знают о новых пострадавших и работают со старыми. На завершающей стадии еще одно расследование, в котором объединено несколько эпизодов. Планируется предъявить Подвезько очередное обвинение в мошенничестве и передать дело в суд.

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: афера, криминал, мошенничество, суд, Харьков, Антон Подвезько

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