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общество

В мусорке нашли двух нерожденных младенцев

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Нерожденных детей нашли в мусорке

Трупы обнаружила местная жительница 

Происшествие случилось около 13.00 в парке города Карловка Полтавской области

Сегодня в Карловский отдел полиции позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей, сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области. 

По информации ведомства, в ходе работы следственно-оперативной экспертизы на месте происшествия предварительно установлено, что в баку находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20 сантиметров. 

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери

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Теги: дети, мусорка, Полтавская область, труп

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