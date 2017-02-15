В мусорке нашли двух нерожденных младенцев

Трупы обнаружила местная жительница

Происшествие случилось около 13.00 в парке города Карловка Полтавской области

Сегодня в Карловский отдел полиции позвонила местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в мусорном баке тела двух детей, сообщает ГУ Нацполиции в Полтавской области.

По информации ведомства, в ходе работы следственно-оперативной экспертизы на месте происшествия предварительно установлено, что в баку находились два нерожденных плода (мальчик и девочка) размером около 20 сантиметров.

Работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность матери