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Билеты на Евровидение-2017 разлетелись как горячие пирожки

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14 февраля официально стартовали продажи билетов на Евровидение-2017

Все билеты на финал конкурса раскупили за 15 минут после официального старта продажи

Как сообщали «Комментарии», вчера, 14 февраля, официально стартовали продажи билетов на Евровидение-2017, которое пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Купить места можно было только на финал, а спустя несколько часов – на его репетицию.

За первые 15 минут продаж купили более 3 тыс. билетов.

В официальном сервисе по продаже билетов concert.ua в комментарии podrobnosti.ua рассказали, что все билеты на Гранд-финал конкурса, который пройдет 13 мая, раскупили за 15 минут после официального старта.

Счастливчиками оказались чиновники и звезды шоу-бизнеса, которые пришли на торжественное мероприятие по случаю открытия продаж билетов. Например, певица Руслана демонстрировала всем журналистам оперативно купленный билет. Замглавы Киевской администрации Алексей Резников стал владельцем сразу 24 билетов на генеральные репетиции, которые пообещал раздать школьникам-победителям специального конкурса из 10 районов столицы.

Напомним, цена билетов варьируется от 8 до 500 евро.

В ближайшее время поступят в продажу билеты на первый и второй полуфиналы, и на репетиции конкурса.

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Теги: Билеты, Евровидение, конкурс, продажи, цена

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