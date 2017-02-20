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В Закарпатье пограничники задержали три человека-амфибии (фото)

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Украинские и румынские пограничники пресекли попытку перемещения через государственную границу табачных изделий

Контрабандисты в гидрокостюмах пытались переправить за границу сигареты

В Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы задержали троих контрабандистов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В частности, в субботу, 18 февраля, пограничники Мукачевского отряда в рамках взаимодействия с румынскими коллегами пресекли попытку перемещения через государственную границу табачных изделий. «Во время проведения совместных мероприятий по проверке госграницы пограничники задержали вблизи реки Тиса гражданина Украины, который был в гидрокостюме, и впоследствии выявили 4 коробки с сигаретами», – говорится в сообщении.

Еще двоих граждан Украины в гидрокостюмах задержали в воскресенье утром пограничники отдела «Великий Бычков» этого же отряда.

«Заметив охранников границы, указанные лица попытались скрыться. Для задержания нарушителей пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов вверх»,  сообщили в ГПСУ.

В отношении задержанных составлены документы админпроизводства.

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Теги: гидрокостюмы, Закарпатье, контрабандисты, пограничники, сигареты, Тиса

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