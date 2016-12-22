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Во время матча КХЛ болельщица выпала из VIP-ложи

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Женщина проломила ограждения и упала на зрителей

Женщина проломила ограждения и упала на зрителей

Неизвестная женщина выпала из VIP-ложи ледового дворца «Арена 2000» в Ярославле во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Локомотивом» и клубом «Сочи»

Женщина, по показаниям очевидцев, находившаяся в нетрезвом состоянии, проломила ограждения и упала на зрителей, которые сидели внизу, сообщает «Сегодня».

В результате одна из болельщиц потеряла сознание и была госпитализирована.

Подробности о ее состоянии не сообщаются.

Виновница инцидента не пострадала и сразу скрылась с места происшествия.

Поединок проходил во вторник, 20 декабря, и завершился победой «Локомотива» со счетом – 3:1.

Фото: Facebook

 

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Теги: КХЛ, Женщина, выпала, хоккей

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