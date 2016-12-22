Сборную Украины возглавил легендарный теннисист
22/12/2016 19:19
В активе Медведева одиннадцать титулов АТР и финал Ролан Гаррос-1999
В новом сезоне капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса станет самый титулованный украинский теннисист Андрей Медведев
Медведев отыграл за команду почти 10 сезонов, одержав 33 победы в 43 матчах, сообщают «Вести».
В активе украинца одиннадцать титулов АТР и финал Ролан Гаррос-1999.
Последние годы Медведев постоянно входил в тренерский штаб нашей команды и вот теперь стал капитаном сборной.
Михаил Филима, который ранее рулил нашей командой сосредоточится на работе в женской сборной, которая в следующем сезоне спустя четыре года сыграет во Второй Мировой группе Кубка Федерации.
Фото: «Вести».
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Теги: Андрей Медведев, теннис, Украина
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