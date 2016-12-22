Сборную Украины возглавил легендарный теннисист

В новом сезоне капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса станет самый титулованный украинский теннисист Андрей Медведев

Медведев отыграл за команду почти 10 сезонов, одержав 33 победы в 43 матчах, сообщают «Вести».

В активе украинца одиннадцать титулов АТР и финал Ролан Гаррос-1999.

Последние годы Медведев постоянно входил в тренерский штаб нашей команды и вот теперь стал капитаном сборной.

Михаил Филима, который ранее рулил нашей командой сосредоточится на работе в женской сборной, которая в следующем сезоне спустя четыре года сыграет во Второй Мировой группе Кубка Федерации.

Фото: «Вести».