Россия отказалась от этапа Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России добровольно отказался от проведения в РФ этапа Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров

Международный союз биатлона (IBU) принял решение не отстранять всех российских биатлонистов от международных соревнований в связи с подозрением россиян в массовом употреблении допинга, сообщает «УНИАН».

IBU приняла решение дисквалифицировать двух неназванных российских биатлонистов, а также открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и еще 29 спортсменов из РФ.

За несколько минут до объявления решения IBU стало известно о том, что СБР добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также чемпионата мира среди юниоров в Острове.

Напомним, ранее специальная комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном заявила о подозрении 31 российского биатлониста в употреблении допинга. После этого ряд стран, а также несколько ведущих биатлонистов мира призвали дисквалифицировать российских спортсменов, а также отменить этап Кубка мира в Тюмени.

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