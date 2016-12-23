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«Шахтер» стал лучшей командой Европы

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В Лиге Европы «Шахтеру» в этом сезоне нет равных

В Лиге Европы «Шахтеру» в этом сезоне нет равных

Донецкий «Шахтер» лучше всех провел первую половину футбольного сезона и стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле

При подсчете учитывались игры в национальных чемпионатах, сообщает «Сегодня».

Горняки провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед. Еще один матч закончился вничью.

В Лиге Европы «Шахтеру» в этом сезоне тоже нет равных – в шести матчах подопечные Фонсеки добыли шесть побед.

Донецкий «Шахтер» возглавил рейтинги в двух номинациях –  лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах.  Также «горняки» находятся на ведущих позициях в других категориях.

Лидеры:

Испания: «Реал"
Германия: «Бавария"*
Англия: «Челси"
Италия: «Ювентус"*
Франция: «Ницца"
Россия: «Спартак» Москва
Португалия: «Бенфика"*
Украина: «Шахтер"
Бельгия: «Брюгге"*
Турция: «Истанбул Башакшехир"
* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру):

2,78 «Шахтер"
2,53 «Бенфика"
2,53 «Челси"
2,47 «Ювентус"
2,47 «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру):

3,00 «Ювентус"
3,00 «Рома"
2,78 «Шахтер"
2,75 «Порту"
2,71 «РБ Лейпциг"
2,71 «Бенфика"
2,71 «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру):

2,78 «Шахтер"
2,44 «Челси"
2,43 «Реал"
2,43 «Истанбул Башакшехир"
2,38 «Барселона"
2,38 «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру):

2,95 «Монако"
2,67 «Реал"
2,56 «Барселона»
2,41 «Ливерпуль"
2,38 «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру):

0,47 «Порту"
0,53 «Бенфика"
0,56 «Бавария"
0,61 «Шахтер"
0,65 «Челси"
0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим:

63% «Хоффенхайм"
53% «Османлыспор"
50% «Шавеш"
47% «Локомотив» Москва
47% «Генчлербирлиги»

Фотопресс-служба ФК «Шахтер».

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Теги: Лига Европы, футбол, Шахтер

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