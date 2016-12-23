«Шахтер» стал лучшей командой Европы

Донецкий «Шахтер» лучше всех провел первую половину футбольного сезона и стал лучшей командой Европы по набранным очкам на чужом поле

При подсчете учитывались игры в национальных чемпионатах, сообщает «Сегодня».

Горняки провели в Премьер-лиге Украины 9 игр на выезде и добыли 8 побед. Еще один матч закончился вничью.

В Лиге Европы «Шахтеру» в этом сезоне тоже нет равных – в шести матчах подопечные Фонсеки добыли шесть побед.

Донецкий «Шахтер» возглавил рейтинги в двух номинациях – лучшее начало сезона и лучшие результаты в гостевых матчах. Также «горняки» находятся на ведущих позициях в других категориях.

Лидеры:

Испания: «Реал"

Германия: «Бавария"*

Англия: «Челси"

Италия: «Ювентус"*

Франция: «Ницца"

Россия: «Спартак» Москва

Португалия: «Бенфика"*

Украина: «Шахтер"

Бельгия: «Брюгге"*

Турция: «Истанбул Башакшехир"

* действующий чемпион

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру):

2,78 «Шахтер"

2,53 «Бенфика"

2,53 «Челси"

2,47 «Ювентус"

2,47 «Реал»

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру):

3,00 «Ювентус"

3,00 «Рома"

2,78 «Шахтер"

2,75 «Порту"

2,71 «РБ Лейпциг"

2,71 «Бенфика"

2,71 «Брага»

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру):

2,78 «Шахтер"

2,44 «Челси"

2,43 «Реал"

2,43 «Истанбул Башакшехир"

2,38 «Барселона"

2,38 «Бенфика»

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру):

2,95 «Монако"

2,67 «Реал"

2,56 «Барселона»

2,41 «Ливерпуль"

2,38 «Бавария»

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру):

0,47 «Порту"

0,53 «Бенфика"

0,56 «Бавария"

0,61 «Шахтер"

0,65 «Челси"

0,65 ЦСКА Москва

Специалисты по ничьим:

63% «Хоффенхайм"

53% «Османлыспор"

50% «Шавеш"

47% «Локомотив» Москва

47% «Генчлербирлиги»

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер».