Украинец отыграл весь матч за «Дармштадт»

Заключительный официальный матч 2016 года аутсайдер чемпионата Германии, укомплектованный тремя украинцами «Дармштадт», проиграл, как и восемь предыдущих

В том числе семь - Бундеслиги, один - Кубка Германии, сообщают «Вести».

На этот раз обидчиком команды, ставшей претендентом на вылет, оказалась берлинская «Герта», забившая два гола после перерыва - на 53-й и 66-й минутах. Второй мяч записал на свой счет 31-летний ивуариец Саломон Калу, известный по выступлениям за «Челси» (2006-2012).

Из трех украинцев «Дармштадта» в заявку на эту игру был включен только ровесник Калу - Артем Федецкий. Он провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку как раз перед голом Калу.

Игорь Березовский не попал даже в протокол матча, а Денис Олейник недавно перенес операцию на левой ноге и выбыл на неопределенный срок.

Каникулы в Бундеслиге продлятся до 20 января.

Фото: «ФК «Днепр».