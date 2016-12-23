Российские биатлонисты завоевали медали на Олимпиаде-2014
23/12/2016 11:04
Два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи
Два отстраненных Международным союзом биатлонистов (IBU) российских спортсмена являются призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи
IBU в четверг сообщил, что исполком организации принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает «Сегодня».
IBU сообщил, что принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований.
По сообщению источника, эти два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи.
На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке, а Ольга Вилухина взяла серебро в спринте. Мужская эстафетная команда (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин) выиграла золото, а женская команда (Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова) – серебро.
Вчера стало известно, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени отменен.
Фото: «iSport.ua».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
11:58
|
11:48
|
11:46
После «Боярышника» россияне перешли на антифриз, есть умершие
|
11:40
Дональд Трам заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0