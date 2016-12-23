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Российские биатлонисты завоевали медали на Олимпиаде-2014

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Два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи

Два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи

Два отстраненных Международным союзом биатлонистов (IBU) российских спортсмена являются призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи

IBU в четверг сообщил, что исполком организации принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, сообщает «Сегодня».

IBU сообщил, что принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований.

По сообщению источника, эти два биатлониста завоевали медали Олимпиады в Сочи.

На Олимпиаде в Сочи Евгений Гараничев завоевал бронзу в индивидуальной гонке, а Ольга Вилухина взяла серебро в спринте. Мужская эстафетная команда (Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин) выиграла золото, а женская команда (Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова) – серебро.

Вчера стало известно, что этап Кубка мира по биатлону в Тюмени отменен.

Фото: «iSport.ua». 

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Теги: Россия, биатлон, допинг, IBU

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