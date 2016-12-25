Игроки и владельцы клубов НБА утвердили новый коллективный договор
25/12/2016 17:19
Средняя зарплата в НБА возрастет с 5 до 9 миллионов долларов
На прошлой неделе стало известно, что НБА и профсоюз игроков ассоциации договорились о новом коллективном соглашении на семь лет
В начале этой недели совет управляющих НБА единогласно одобрил сделку, а в пятницу свое одобрение дал профсоюз игроков, сообщает «Сегодня».
Новое соглашение вступит в силу с 1 июля 2017 года и будет действовать до конца сезона-2023/24. По истечении шести лет любая из сторон может выйти из соглашения.
Ранее были согласованы условия договора, и сторонам необходимо было ратифицировать его до 13 января.
По условиям нового соглашения средняя зарплата в НБА возрастет с 5 до 9 миллионов долларов в год. На 45% возрастут контракты новичков, минимальные соглашения. Благодаря новому соглашению не самые богатые команды получат больше возможностей сохранить звезд в составе. Максимальное число игроков в заявке команды возрастет с 15 до 17.
Фото: Наталья Ильина.
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