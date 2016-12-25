Украинка стала чемпионкой мира по фитнесу
25/12/2016 09:26
Авдеева выиграла чемпионат мира по версии WBPF
Житомирянка Валентина Авдеева выиграла чемпионат мира по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму по версии WBPF, который состоялся в Таиланде
Авдеева была лучшей в номинации высокие физик-модели (выше 170 см), сообщает «zhzh.info».
«Конкуренция была жесткой, но я серьезно готовилась к этим соревнованиям. Перед этим стала чемпионкой Украины по бодибилдингу и фитнесу, получив титул «абсолютной женщины». Выиграла чемпионат Европы в Будапеште», – прокомментировала свой результат Валентина.
Несколько лет назад она была успешной моделью, но потом решила несколько изменить сферу своих интересов.
«Так получилось, что всю жизнь я занималась каким-то спортом - баскетбол, триатлон. В модельной карьере ценится прежде всего худоба. Но поскольку я была еще и спортсменкой, то с этим были проблемы. И моделью я всю жизнь быть не могу, а спорт мне нравился, нравились стройные, подкачанные фигуры. Поэтому я открыла для себя фитнес», – отметила спортсменка.
Фото: Валентины Авдеевой из соцсетей.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Валентина Авдеева, Таиланд, фитнес, бодибилдинг, WBPF
Последние новости
|
10:27
В Грузии теперь не будут сажать в тюрьму за употребление марихуаны в малых дозах
|
09:52
|
09:47
Российский Ту-154 с военными, артистами и журналистами рухнул в Черное море
|
09:28
Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0