Украинка стала чемпионкой мира по фитнесу

Житомирянка Валентина Авдеева выиграла чемпионат мира по бодибилдингу, фитнесу и атлетизму по версии WBPF, который состоялся в Таиланде

Авдеева была лучшей в номинации высокие физик-модели (выше 170 см), сообщает «zhzh.info».

«Конкуренция была жесткой, но я серьезно готовилась к этим соревнованиям. Перед этим стала чемпионкой Украины по бодибилдингу и фитнесу, получив титул «абсолютной женщины». Выиграла чемпионат Европы в Будапеште», – прокомментировала свой результат Валентина.

Несколько лет назад она была успешной моделью, но потом решила несколько изменить сферу своих интересов.

«Так получилось, что всю жизнь я занималась каким-то спортом - баскетбол, триатлон. В модельной карьере ценится прежде всего худоба. Но поскольку я была еще и спортсменкой, то с этим были проблемы. И моделью я всю жизнь быть не могу, а спорт мне нравился, нравились стройные, подкачанные фигуры. Поэтому я открыла для себя фитнес», – отметила спортсменка.

Фото: Валентины Авдеевой из соцсетей.