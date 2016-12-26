Футболисты из «Олимпика» и «Черноморца» спровоцировали массовую драку

В Мариуполе в рамках 15-го Кубка города по мини-футболу, в котором принимают участие 18 команд прошел матч между ФК «Волноваха» и «Сервисинвестбуд»

Поединок мог позволить команде из Волновахи досрочно решить вопрос выхода из группы в четвертьфинал, сообщает «Сегодня».

Но на 33-й минуте при счете 4:2 в пользу ФК «Волноваха» встреча была остановлена из-за массовой драки, в которой участвовали почти все игроки обеих команд.

Первый конфликт возник в середине второго тайма, но судьи быстро успокоили игроков желтыми карточками. Через несколько минут Томас Середа, который выступал за «Сервисинвестбуд» прыгнул сзади в ноги Сергею Гриню и мог нанести серьезную травму.

Абсурдность ситуации заключалась в том, что Гринь с мячом в тот момент двигался в сторону своих ворот. В ответ на фол Гринь ударил соперника ногой, после чего началась масштабная драка. Встреча была остановлена, а Середа был отправлен в больницу, где у него выявили легкие телесные повреждения.

18-летний полузащитник Томас Середа в текущем сезоне за «Черноморец» (U-19) провел 13 игр.

22-летний нападающий Сергей Гринь играет за донецкий «Олимпик».

Фото: ФК «Олимпик».