Тренер «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым тренером Европы

Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе

Лидирует в списке Луис Энрике ("Барселона") – 1,56 миллиона евро в месяц после вычета налогов, сообщает «Сегодня».

В первую тройку входят Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити», 1,48 млн.) и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед», 1,36).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь 9-е место.

Фото: Shutterstock, L’Equipe