Тренер «Барселоны» стал самым высокооплачиваемым тренером Европы
26/12/2016 11:38
Энрике получает 1,56 миллиона евро в месяц
Французская газета L’Equipe опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров в Европе
Лидирует в списке Луис Энрике ("Барселона") – 1,56 миллиона евро в месяц после вычета налогов, сообщает «Сегодня».
В первую тройку входят Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити», 1,48 млн.) и Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед», 1,36).
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан с окладом 449 тысяч евро в месяц занимает лишь 9-е место.
Фото: Shutterstock, L’Equipe
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