Тренер сборной Боснии дисквалифицирован за неспортивное поведение
26/12/2016 15:54
Специалист оштрафован на 5 тысяч франков
Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича на два матча за неспортивное поведение
Инцидент случился во время встречи с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, сообщает «Сегодня».
Матч состоялся 13 ноября в Пирее и завершился со счетом 1:1.
Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства - против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня. Специалист оштрафован на 5 тысяч франков.
Сборная Боснии занимает третье место в группе H после четырех матчей, имея в активе семь очков.
Фото: «Сегодня».
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Теги: ФИФА, футбол, Босния и Герцеговина, тренер, дисквалификация
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