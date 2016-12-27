Канада обыграла Россию на ЧМ по хоккею

Суперматчем стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею

Уже в первой игре встретились сборные Канады и России, сообщает «Сегодня».

Команду «Кленовых листьев» считают явным фаворитом первенства. Они подтвердили это, обыграв россиян – 5:3.

Результаты других матчей: Чехия – Финляндия – 2:1, Швеция – Дания – 6:1, США – Латвия – 6:1.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.

В группе А играют: Швеция, Чехия, Швейцария, Финляндия, Дания.

В группе В играют: Канада, США, Словакия, Россия, Латвия.

Фото: «Комментарии».