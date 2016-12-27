МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Тренер «Атлетико» признан лучшим клубным тренером года

0

Симеоне признан лучшим клубным тренером года

Симеоне признан лучшим клубным тренером года

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Симеоне, под руководством которого «Атлетико» удалось выйти в финал Лиги чемпионов-2015/16, впервые удостоился признания по версии IFFHS, сообщает «Сегодня».

Он набрал 113 баллов по итогам опроса, лишь на пять очков опередив главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Замкнул тройку лучших специалистов года Клаудио Раньери, приведший «Лестер» к титулу чемпиона Англии (86 баллов).

На пятом месте в рейтинге оказался экс-главный тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери, ныне работающий в «Пари Сен-Жермен».

Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

Фото: AFP.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Диего Симеоне, Атлетико, тренер, футбол, IFFHS

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинка заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров

Украинка заняла второе место в рейтинге женщин-арбитров

"> У игрока «Атлетика» обнаружили рак

У игрока «Атлетика» обнаружили рак

"> «Реал» выиграл за год больше трофеев, чем потерпел поражений

«Реал» выиграл за год больше трофеев, чем потерпел поражений

"> «Атлетико» остался без основного вратаря

«Атлетико» остался без основного вратаря

Загрузка...

Последние новости

17:04

Турецкий арбитр назначил пенальти за игру рукой вратаря (ВИДЕО)

16:57

Штаб по подготовке госпереворота в 2014 году располагался в посольстве США - Янукович

16:33

Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

16:31

LG показала парящий Bluetooth-динамик

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата »

Запорожье

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн »

Харьков

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.