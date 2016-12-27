Тренер «Атлетико» признан лучшим клубным тренером года

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Симеоне, под руководством которого «Атлетико» удалось выйти в финал Лиги чемпионов-2015/16, впервые удостоился признания по версии IFFHS, сообщает «Сегодня».

Он набрал 113 баллов по итогам опроса, лишь на пять очков опередив главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Замкнул тройку лучших специалистов года Клаудио Раньери, приведший «Лестер» к титулу чемпиона Англии (86 баллов).

На пятом месте в рейтинге оказался экс-главный тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери, ныне работающий в «Пари Сен-Жермен».

Рейтинг был составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

Фото: AFP.