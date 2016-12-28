Тренер Атлетика может возглавить Барселону

Главный тренер Атлетика из Бильбао Эрнесто Вальверде рассматривается руководством Барселоны в качестве возможного приемника нынешнего рулевого блаугранас.

Дело в том, что контракт Луиса Энрике с Барселоной истекает в конце нынешнего сезона. Наставник заявлял, что еще не принял решение о своем будущем и жаловался, что работа в Барсе «дорого ему обходится».

Стороны должны обсудить продолжение совместной работы в конце сезона и не исключено, что Энрике покинет столицу Каталонии.

Испанское авторитетное издание Marca передает, что Барселона рассматривает Вальверде в качестве замены Луису Энрике, если тот решит не пролонгировать соглашение.

Напомним, что каталонцы уже раздумывали над приглашением специалиста в 2013 и 2014 годах.

В текущем сезоне Атлетик под управлением Эрнесто Вальверде идет на 7-м месте в Испанском Чемпионате.