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При Моуринью игроки «Порту» злоупотребляли алкоголем

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Футболисты клуба злоупотребляли алкоголем в период Моуринью

Футболисты клуба злоупотребляли алкоголем в период Моуринью

Бывший полузащитник «Порту» и сборной Португалии Деку рассказал, что футболисты клуба злоупотребляли алкоголем в период, когда главным тренером был Жозе Моуринью

«Не знаю, как сейчас, а раньше была поговорка: «Хорошая команда много пьет». Это сейчас все изменилось, на столах одна газировка. В те годы мы еще тренировались неподалеку от стадиона «Драгау». И у меня был знакомый, у которого был ресторанчик совсем рядом. Еда там была очень вкусная. Мы каждый день там обедали. Но при этом еще и пили вино. Черт, очень много пили!», – рассказал Деку, сообщает «Сегодня».

Он отметил, что вместе с пьющими одноклубниками отдыхали и игроки, которые не употребляли алкоголь.

«Однажды Моуринью назначил тренировку на пять вечера. Перед ней мы все отправились на обед, как обычно выпили. В итоге трое игроков просто упали на поле, прямо перед Моуринью. Как он бесился, вы бы видели! Тут же закончил тренировку», – добавил Деку.

Моуринью работал в «Порту» в качестве ассистента главного тренера (1993-1996 год), а позднее и главного тренера (2002-2004 год). Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Португалии (2002/03, 2003/04), обладателем национального Кубка (2002/03) и Суперкубка (2003), а также выигрывал Лигу чемпионов (2003/04) и Кубок УЕФА (2002/03).

Фото: eurosport.ru.

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Теги: Порту, алкоголь, Моуринью

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