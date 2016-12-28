МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

IAAF грозит наказанием украинским атлетам

0

Украинская антидопинговая лаборатория не имеет международной лицензии

Украинская антидопинговая лаборатория не имеет международной лицензии

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) отправила в Верховную Раду письмо с предупреждением о возможных последствиях несоответствия законодательной базы относительно допинг-контроля 

Сейчас Украина выделяет деньги на допинг-контроль только внутри страны, сообщает «РБК-Украина».

Учитывая, что украинская антидопинговая лаборатория не имеет международной лицензии, для местных спортсменов становится проблемой пройти проверку на запрещенные препараты.

«Нам известно о том, что такое письмо действительно поступило. Это очередное и, вполне возможно, последнее предупреждение для нас о серьезности ситуации вокруг осуществления государством Украина антидопинговой программы и тестирование атлетов. Более того, нужно понимать, что такого рода претензии могут быть предъявлены не только к легкой атлетике, но и к другим видам спорта. И поэтому мы настойчиво работаем над как можно более быстрым разрешением ситуации», - сказал президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

Напомним, российские чиновники признали создание допинговой программы перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

Фото: «РБК-Украина».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: IAAF, допинг, Украина

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> IAAF за взятки покрывала положительные пробы российских легкоатлетов

IAAF за взятки покрывала положительные пробы российских легкоатлетов

"> WADA оправдало семерых украинцев, попавшихся на употреблении допинга

WADA оправдало семерых украинцев, попавшихся на употреблении допинга

"> Украину лишили двух бронзовых медалей Олимпиады-2008

Украину лишили двух бронзовых медалей Олимпиады-2008

"> Украинка может получить «серебро» Олимпиады-2008

Украинка может получить «серебро» Олимпиады-2008

Загрузка...

Последние новости

20:43

В Анталии нынешний турсезон назвали худшим за последние 12 лет

20:25

Народные депутаты поддерживают законопроект о защите русского языка

20:11

Автомобили из ЕС позволили облагать спецпошлинами

20:10

Инженер «Завода им. Малышева», вынесший секретные документы, отделался штрафом

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии

Отец погибшего в ДТП малыша в критическом состоянии »

Запорожье

Новогодние подарки "особым" людям не дошли (ФОТО)

Новогодние подарки "особым" людям не дошли (ФОТО) »

Одесса

В Одессе объявили штормовое предупреждение

В Одессе объявили штормовое предупреждение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.