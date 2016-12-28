IAAF грозит наказанием украинским атлетам

Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF) отправила в Верховную Раду письмо с предупреждением о возможных последствиях несоответствия законодательной базы относительно допинг-контроля

Сейчас Украина выделяет деньги на допинг-контроль только внутри страны, сообщает «РБК-Украина».

Учитывая, что украинская антидопинговая лаборатория не имеет международной лицензии, для местных спортсменов становится проблемой пройти проверку на запрещенные препараты.

«Нам известно о том, что такое письмо действительно поступило. Это очередное и, вполне возможно, последнее предупреждение для нас о серьезности ситуации вокруг осуществления государством Украина антидопинговой программы и тестирование атлетов. Более того, нужно понимать, что такого рода претензии могут быть предъявлены не только к легкой атлетике, но и к другим видам спорта. И поэтому мы настойчиво работаем над как можно более быстрым разрешением ситуации», - сказал президент ФЛАУ Игорь Гоцул.

Напомним, российские чиновники признали создание допинговой программы перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году.

Фото: «РБК-Украина».