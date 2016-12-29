Украинцы стали девятыми в гонке преследования

В немецком городе Гельзенкирхен в рамках традиционной Рождественской гонки состоялся второй заезд – гонка преследования

Как и в предыдущей гонке, победу отпраздновала немецкая пара, но на этот раз первыми финишировали Ванесса Хинц и Симон Шемпп, сообщает «Сегодня».

Второе место заняли их соотечественники Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер, побеждавшие в масс-старте несколькими часами ранее, а третьими снова стали биатлонисты из России Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов финишировали лишь девятыми.

Гонка преследования:

1. Ванесса Хинц / Симон Шемпп (4) 33:11,4

2. Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер (6) +16,7

3. Ольга Подчуфарова / Алексей Волков (7) +40,2

4. Анаис Бескон / Жан-Гийом Беатрис (7) +42,6

5. Юлия Швайгер / Симон Эдер (7) +43,0

6. Фанни Хурн-Биркланд / Ларс Хельге Биркланд (5) +43,3

7. Габриэла Коукалова / Михал Шлезингр (8) +57,6

8. Доротея Вирер / Доминик Виндиш (7) +1:06,1

9. Елена Пидгрушная / Сергей Семенов (9) +1:20,0

10. Мэган Тэнди / Максимилиан Дэйвис (7) +2:32,0

Фото: Biathlon.com.ua