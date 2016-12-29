В Африке запретили использовать магию в футболе (ВИДЕО)
29/12/2016 12:31
Футболист время матча положил неопознанный предмет у штанги соперника
Федерация футбола Африки запретила использовать на поле черную магию
Это случилось после инцидента в матче Премьер-лиги Руанды, сообщает «Сегодня».
Мусса Камара во время матча положил неопознанный предмет у штанги соперника, вызвав бурю негодования у оппонентов. Через 12 минут Камара забил гол, который спас его команду от поражения.
«В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча. Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон», – сказал вице-президент Федерации футбола Руанды.
За использование колдовства на поле футболиста ждет штраф в 116 евро.
Если черную магию использует команда, то Федерация оштрафует ее на 3400 евро и снимет 3 очка.
Фото и видео: Life Video.
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