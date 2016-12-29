В Африке запретили использовать магию в футболе (ВИДЕО)

Федерация футбола Африки запретила использовать на поле черную магию

Это случилось после инцидента в матче Премьер-лиги Руанды, сообщает «Сегодня».

Мусса Камара во время матча положил неопознанный предмет у штанги соперника, вызвав бурю негодования у оппонентов. Через 12 минут Камара забил гол, который спас его команду от поражения.

«В регламенте Федерации футбола Руанды нет закона, предусматривающего использование магии. В мире еще не было доказательство того, что это может повлиять на результат матча. Но из-за потасовок на поле и жалоб команды, мы приняли такой закон», – сказал вице-президент Федерации футбола Руанды.

За использование колдовства на поле футболиста ждет штраф в 116 евро.

Если черную магию использует команда, то Федерация оштрафует ее на 3400 евро и снимет 3 очка.

Фото и видео: Life Video.