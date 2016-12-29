Сменщик Коноплянки подозревается в употреблении допинга

Антидопинговое агентство подозревает хавбека «Севильи» Самира Насри в том, что он употреблял допинг

Недавно в СМИ разразился скандал с участием Насри, сообщает «Сегодня».

В соцсетях появились сообщения от Насри, что он пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors в США.

Тем не менее, проблемы у француза могут возникнуть не из-за этого.

Ранее он получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным.

Если его вкололи Насри больше 50 миллилитров, то хавбека могут наказать.

Вскоре должно состояться расследование в отношении этого дела.

Напомним, Самира арендовала «Севилья» у «Манчестер Сити». Он забил 3 гола в 13-ти матчах сезона.

Фото: sevillafc.es