Сменщик Коноплянки подозревается в употреблении допинга
29/12/2016 13:35
Насри пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors
Антидопинговое агентство подозревает хавбека «Севильи» Самира Насри в том, что он употреблял допинг
Недавно в СМИ разразился скандал с участием Насри, сообщает «Сегодня».
В соцсетях появились сообщения от Насри, что он пользовался сексуальными услугами врача компании Drop Doctors в США.
Тем не менее, проблемы у француза могут возникнуть не из-за этого.
Ранее он получал внутривенно препарат, который относится к запрещенным.
Если его вкололи Насри больше 50 миллилитров, то хавбека могут наказать.
Вскоре должно состояться расследование в отношении этого дела.
Напомним, Самира арендовала «Севилья» у «Манчестер Сити». Он забил 3 гола в 13-ти матчах сезона.
Фото: sevillafc.es
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