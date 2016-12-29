Игрок «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа» официально свершился

Бесчисленные китайские миллионы все же не прошли мимо 32-летнего аргентинца, который все же заключил контракт с клубом из Шанхая, сообщает «Корреспондент.net».

Деталей трансфера клуб из Поднебесной пока разглашать не стал, однако, как было известно ранее, в Шанхае Тевес будет зарабатывать 40 млн. евро в год.

Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты, оставив позади двух лучших игроков современности Криштиану Роналду из «Реала» и Лионеля Месси из «Барселоны».

По итогам прошлого сезона китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа», за который также выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место в чемпионате.

В текущем розыгрыше чемпионата Аргентины Тевес отметился 5 голами и 7 ассистами в 11 поединках.

Фото: Shanghai Shenhua