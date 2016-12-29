Игрок «Шанхай Шеньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
29/12/2016 10:08
Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты
Трансфер нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа» официально свершился
Бесчисленные китайские миллионы все же не прошли мимо 32-летнего аргентинца, который все же заключил контракт с клубом из Шанхая, сообщает «Корреспондент.net».
Деталей трансфера клуб из Поднебесной пока разглашать не стал, однако, как было известно ранее, в Шанхае Тевес будет зарабатывать 40 млн. евро в год.
Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты, оставив позади двух лучших игроков современности Криштиану Роналду из «Реала» и Лионеля Месси из «Барселоны».
По итогам прошлого сезона китайской Суперлиги «Шанхай Шеньхуа», за который также выступают нападающие Обафеми Мартинс и Демба Ба, занял 4-е место в чемпионате.
В текущем розыгрыше чемпионата Аргентины Тевес отметился 5 голами и 7 ассистами в 11 поединках.
Фото: Shanghai Shenhua
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