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Спорт

У российского футбольного клуба новый владелец

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Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб

Новым владельцем российского клуба «Анжи» стал Осман Кадиев

Ранее «Анжи» принадлежал другому российскому бизнесмену Сулейману Керимову, сообщает «Сегодня».

«26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО «Грандеко», в группу которого входил клуб «Анжи», было заключено cоглашение о передаче прав на клуб. По условиям этого соглашения структуры бывшего владельца клуба гарантировали урегулирование всех его долгов, а также исполнение всех обязательств «Анжи», существующих на момент подписания соглашения. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу. Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы «Анжи». Задача, которую видит Осман Кадиев, приобретая клуб, – поднять уровень дагестанского футбола», – говорится в сообщении, сообщает «Сегодня».

Кадиев ранее был владельцем махачкалинского футбольного клуба «Динамо».

Фото: ФК «Анжи».

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Теги: Анжи, футбол, Россия

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