Клубы АПЛ заинтересованы в полузащитнике Динамо

Как сообщает парагвайское издание Hoy.com.py хавбек Динамо Киев Дерлис Гонсалес интересен клубам английской Премьер-лиги.

Выступая на местном Radio Uno, агент Гонсалеса Гильда Руис отметила, что многие клубы АПЛ обращались к ней по поводу информации о парагвайце, но никакой конкретики пока не было. Гильда не озвучила имена команд, обозначив ситуацию просто как заинтересованность.

Отметим, что ранее информации о возможном трансфере Дерлиса из Динамо в один из коллективов топ-чемпионатов Европы не было.

В текущем сезоне Дерлис Гонсалес часто не проходил в основной состав команды Сергея Реброва и зачастую это было связано не с его физическими кондициями, а длительными отъездами в сборную на отборочные матчи ЧМ - 2018 и последующей адаптацией.

Наставник бело-синих Сергей Ребров на одной из послематчевых пресс-конференций, комментируя очередной отъезд парагвайского полузащитника в сборную, заявил, что «в будущем нецелесообразно держать в составе игроков, которых из-за сборных нельзя использовать во внутреннем чемпионате».

Можно предположить, что при наличии хорошего предложения киевляне продадут Дерлиса.

В данном сезоне в активе игрока сборной Парагвая 18 матчей и пять точных ударов за столичный клуб во всех турнирах.