Звезду «Барселоны» признали лучшим плеймейкером 2016 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2016 года
Аргентинец в этой номинации набрал 172 очка, сообщает «Сегодня».
Вторым стал его одноклубник по «Барселоне» Андрес Иньеста (66 очков), третьим – хавбек «Реала» Тони Кроос (45).
Месут Езил из «Арсенала» занял четвертое место (39).
Пятерку лучших замкнули Рияд Махрез из «Лестера» и Лука Модрич из «Реала» (по 36 очков).
С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки «Барселоны» – Хави (4 раза), Иньеста (2) и Месси (2). Только однажды приз выиграл представитель «Реала» Тони Кроос – в 2014 году.
Фото: ntv.ru.
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