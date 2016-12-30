Звезду «Барселоны» признали лучшим плеймейкером 2016 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2016 года

Аргентинец в этой номинации набрал 172 очка, сообщает «Сегодня».

Вторым стал его одноклубник по «Барселоне» Андрес Иньеста (66 очков), третьим – хавбек «Реала» Тони Кроос (45).

Месут Езил из «Арсенала» занял четвертое место (39).

Пятерку лучших замкнули Рияд Махрез из «Лестера» и Лука Модрич из «Реала» (по 36 очков).

С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки «Барселоны» – Хави (4 раза), Иньеста (2) и Месси (2). Только однажды приз выиграл представитель «Реала» Тони Кроос – в 2014 году.

Фото: ntv.ru.