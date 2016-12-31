«Валенсия» осталась без тренера

Итальянец Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера испанского клуба «Валенсия»

Бывший главный тренер сборной Италии 1 октября подписал с «Валенсией» контракт до 30 июня 2018 года, сообщает «Сегодня».

В текущем чемпионате Испании «летучие мыши» под руководством Пранделли после 15-ти туров набрали 12 очков и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. Всего итальянский специалист провел во главе команды 11 матчей, в которых она одержала три победы.

Исполняющим обязанности главного тренера снова назначен известный в прошлом футболист «Валенсии» Сальвадор Гонсалес, более известный как Воро – он временно стоял во главе команды перед приходом Пранделли.

Фото: amuntvalencia.ru.