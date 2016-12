Роналду спел в ванной новогоднюю песню (видео)

Так КриРо поздравил всех своих фанатов с наступающим Новым годом

Нападающий клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду записал на видео новогоднее поздравление и опубликовал его в Instagram.

На видео футболист поет в ванной традиционную праздничную песню We wish you a Merry Christmas, используя расческу вместо микрофона.

«Желаю в 2017 году всего наилучшего в мире! С Новым годом!» – написал Роналду в комментарии к записи.