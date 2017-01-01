Команда из Уэльса побила 44-х летний рекорд

Чемпионы Уэльса клуб «Нью-Сейнтс» побил рекорд, который держался 44 года

Обыграв «Сефн Друидс» (2:0), «Нью-Сейнтс» добыл свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у «Аякса» в сезоне 1971/1972, сообщает «Сегодня».

Бразильская «Куритиба», например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а «Реал» в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.

Фото: «Нью-Сейнтс»