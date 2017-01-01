Сборная Канады выиграла Кубок Шпенглера

Победителем Кубка Шпенглера по хоккею стала сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в Европе
В финале канадцы обыграли швейцарский «Лугано» со счетом – 5:2, сообщает «Сегодня».
Для Канады этот трофей стал 14-м в истории. Больше только у «Давоса» – 15 побед.
Фото: Twitter
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Теги: Кубок Шпенглера, Канада, хоккей
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