МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

В Москве бойца ММА расстреляли из пистолета и избили битой

0

Нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву

Неизвестные расстреляли из пневматического пистолета и избили битой известного российского бойца ММА (смешанные единоборства) Расула Мирзаева

Боец подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу, сообщает «Сегодня».

Нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву.

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Фото: vesti.ru

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: стрельба, Москва, ММА, Мирзаев

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Бывшего чемпиона мира по боксу избили на заправке

Бывшего чемпиона мира по боксу избили на заправке

"> Экс-чемпион мира по боксу избил мать и подрезал брата

Экс-чемпион мира по боксу избил мать и подрезал брата

"> Украинского теннисиста избил соперник

Украинского теннисиста избил соперник

"> Перед чемпионским боем боксера избили в уличной драке

Перед чемпионским боем боксера избили в уличной драке

Загрузка...

Последние новости

15:30

МОК анонсировал новые санкции против России

14:50

СМИ узнали, граждане каких стран погибли при атаке на клуб в Стамбуле

14:21

Испанец выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

13:17

Российские фигуристы могут быть лишены медалей Олимпиады-2014

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В январе откроется недельная школа астрономии

В январе откроется недельная школа астрономии »

Одесса

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм

В Одессе задержали замначальника КЭЧ: он получал откат за ремонт казарм »

Донбасс

Что просят современные дети у Деда Мороза

Что просят современные дети у Деда Мороза »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.