В Москве бойца ММА расстреляли из пистолета и избили битой

Неизвестные расстреляли из пневматического пистолета и избили битой известного российского бойца ММА (смешанные единоборства) Расула Мирзаева

Боец подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу, сообщает «Сегодня».

Нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву.

На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.

По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Фото: vesti.ru