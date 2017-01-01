В Москве бойца ММА расстреляли из пистолета и избили битой

Неизвестные расстреляли из пневматического пистолета и избили битой известного российского бойца ММА (смешанные единоборства) Расула Мирзаева
Боец подвергся нападению в Москве, после чего был доставлен в больницу, сообщает «Сегодня».
Нападавшие произвели несколько выстрелов в лицо Мирзаеву.
На счету 30-летнего Мирзаева 17 побед и 1 поражение в ММА.
В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности.
По данным следствия, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба Мирзаев ударил студента Ивана Агафонова, который после этого был госпитализирован и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание.
Фото: vesti.ru
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:30
|
14:50
СМИ узнали, граждане каких стран погибли при атаке на клуб в Стамбуле
|
14:21
|
13:17
Российские фигуристы могут быть лишены медалей Олимпиады-2014
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0