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Спорт

НБА. «Оклахома-Сити» разбивает «Лос-Анджелес Клипперс»

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Расселл Уэстбрук совершил трипл-дабл в домашней игре

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уверенно переиграл гостей из Лос-Анджелеса.

«Оклахома-Сити Тандер» в родных стенах уверенно разобрался с «Лос-Анжелес Клипперс» окончательный счет встречи был зафиксирован в пользу Оклахомы 114 против 88 набранных пунктов гостями. Этот матч был заключительным в очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА.

Хозяева паркета набрали после молниеносных контратак 33 очка против 0 у противника, а также были более результативными в бросках с трехочковой дистанции 34,5% против 26,7% у «Клипперс».

Лучшим игроком встречи, который сделал трипл-дабл стал разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук в его активе 17 очков, 12 подборов и 14 передач. У проигравшей стороны отличились результативными действиями мощный форвард Брэндон Басс и центровой Марриз Спейтс, записавшие на свой счет по 18 очков.

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Теги: баскетбол, НБА, Оклахома-Сити, Лос-Анджелесс Клиперс

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