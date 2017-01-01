НБА. «Оклахома-Сити» разбивает «Лос-Анджелес Клипперс»

«Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уверенно переиграл гостей из Лос-Анджелеса.

«Оклахома-Сити Тандер» в родных стенах уверенно разобрался с «Лос-Анжелес Клипперс» окончательный счет встречи был зафиксирован в пользу Оклахомы 114 против 88 набранных пунктов гостями. Этот матч был заключительным в очередном игровом дне регулярного чемпионата НБА.

Хозяева паркета набрали после молниеносных контратак 33 очка против 0 у противника, а также были более результативными в бросках с трехочковой дистанции 34,5% против 26,7% у «Клипперс».

Лучшим игроком встречи, который сделал трипл-дабл стал разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук в его активе 17 очков, 12 подборов и 14 передач. У проигравшей стороны отличились результативными действиями мощный форвард Брэндон Басс и центровой Марриз Спейтс, записавшие на свой счет по 18 очков.