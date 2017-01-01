Арсенал сильнее Кристал Пэлас

В лондонском дерби сильнее оказались Канониры.

Из потерь перед игрой в составе Арсенала значилось отсутствие Месута Езила, ему был предоставлен отдых в связи с напряженным графиком в Чемпионате, который принято называть «Boxing Day». Этот матч завершал первый круг в АПЛ. Арсенал стартовал без раскачки, отобрав мяч у соперника Канониры принялись создавать опасность у ворот Кристал Пэлас. На 2 минуте первый угловой заработал Алексис Санчес благодаря своим индивидуальным действиям.

6 минута и первый довольно опасный момент у ворот Хеннесси, человек по имени Оливье (которое сразу же наталкивает на определенные ассоциации) и по фамилии Жиру упускает верный шанс отличиться, не сумев подставить ногу находившись в метре от ворот.

12 минута. Санчес решился на удар, но мяч прошел в непосредственной близости от штанги владений Уэйна Хеннеси. Оливье Жиру исправился на 16 минуте, когда блестящим ударом пяткой из-за спины поразил ворота голкипера «орлов». Такие голы можно бесконечно отсматривать на повторах.

После забитого мяча, хозяева Эмирейтс Стэдиум сбавили обороты, Канониры судя по всему решили немного перевести дух, а подопечные Сэма Аллардайса не могли воспользоваться такой передышкой соперника, так и не создав за весь первый тайм у ворот Петра Чеха голевых моментов.

В компенсированное арбитром время идеальный момент имел Алексис Санчес, но не сумел переиграть голкипера, Уэйн Хеннесси отразил удар ногами.

На старте второй половины встречи Кристиан Бентеке со второго этажа нанес удар по воротам Арсенала, но оказался чуть не точен в своих действиях. 56 минута. Канониры дожимают Кристал Пэлас и увеличивают преимущество, Ивоби переиграл оппонентов в воздухе отправил мяч головой, тот от перекладины во второй раз в игре залетел в сетку. Сразу после второго пропущенного гола, «стекольщики» создали несколько опасных эпизодов в матче у ворот Чеха, но вратарь успешно её ликвидировал.

Арсенал в оставшиеся время игры успокоился и перевел поединок в такое же спокойное русло, подшефные Арсена Венгера доигрывали по счету, а подопечные «большого Сэма» (прозвище Аллардайса) отошли назад дабы не получить еще одну неприятную оплеуху. Под занавес встречи Аарон Рэмси имел возможность довести счет до разгромного, но его немного подвела точность, мяч прошмыгнул мимо угла ворот противника.

Лучшим игроком в составе проигравших можно смело признать вратаря Кристал Пэлас без него команда могла бы так легко и не отделаться. Арсенал же набрав 40 очков перемещается в турнирной таблице на третью строчку, отставая от лидера Челси на 9 очков.

Арсенал — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Жиру, 17, Ивоби, 56



Арсенал: Чех — Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль — Эльнени (Кокелен, 72), Джака — Ивоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес, Перес (Рэмси, 72) — Жиру



Кристал Пэлас: Хеннесси — Келли, Данн, Томкинс, Уорд — Фламини, Панчеон — Таунсенд (Чхон-Йон Ли, 71), Кабайе (Матч, 65), Заха — Бентеке (Кэмпбелл, 77)



Предупреждения : Монреаль — Томкинс