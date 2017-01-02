Форвард «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Европы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим клубным бомбардиром европейского футбола в 2016 году с 51 забитым мячом

Аргентинец только на один гол опередил Златана Ибрагимовича из «МЮ», сообщает «Сегодня».

31 декабря Ибрагимович мог догнать Месси, но его каратистский голасо в ворота «Мидлсбро» отменили, поскольку Ли Мэйсон усмотрел в действиях шведа опасную игру против вратаря Виктора Вальдеса.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду с 42 мячами занял четвертое место, пропустив вперед обладателя «Золотой бутсы"-2015/16 Луиса Суареса (48).

Пятерку замкнул нападающий «Баварии» Роберт Левандовский (39).

Фото: Инстаграм.