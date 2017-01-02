Впервые за 17 лет два английских игрока забили более 20 голов в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн и форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо по итогам 2016 года сумели забить двадцать голов в английской Премьер-лиг
Кейн в уходящем году забил 22 гола, а Дефо – 20, сообщает «Сегодня».
В последний раз два английских футболиста преодолевали эту отметку 17 лет назад.
В 1999 году на тот момент форвард «МЮ» Энди Коул забил 24 гола, а нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер – 22.
Напомним, лидером чемпионата Англии на данный момент является «Челси». Команда Антонио Конте имеет в своем активе 49 баллов. Далее идет «Ливерпуль» – 43 балла, и «Манчестер Сити» – 39 очков.
Фото: сайт ФК «Металлист»
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