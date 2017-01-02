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Самый высокооплачиваемый футболист может покинуть Китай

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Тевес может вернуться в ноябре в «Бока Хуниорс», если ему будет некомфортно

Агент нападающего Карлоса Тевеса отметил, что аргентинец может вернуться в «Бока Хуниорс» в ноябре 2017 года

Тевес перебрался в «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком в мире, сообщает «Сегодня».

«В договоре есть пункт о том, что Тевес может вернуться в ноябре в «Бока Хуниорс», если будет некомфортно себя чувствовать в Китае, – сказал представитель форварда. – Он может либо завершить карьеру, либо вернуться в «Бока Хуниорс». Переход в другой клуб будет только на рыночных условиях – если «Шанхай Шэньхуа» продаст его. «Бока Хуниорс» – особенный клуб. Я не исключаю его возвращения, но только в случае необходимости».

Фото: Shanghai Shenhua

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Теги: Тевес, Китай, футбол

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