Манчестер Сити обыгрывает Бернли в домашней игре

Подопечные Гвардиолы в меньшинстве сумели переиграть соперника.

До матча явным фаворитом был Манчестер Сити и иного результата, кроме как победы не рассматривалось. Для гостей было бы за счастье добыть ничью.

В первые минуты встречи Ман. Сити запороли момент для взятия ворот противника, сперва не реализовал свой выход один на один Ихеаначо, затем жадный Рахим Стерлинг не отдал пас на Яя Туре и был повержен вратарем Бернли Томом Хитоном.

16 минута. Бернли зарабатывают стандартное положение у границ штрафной площадки, удар пришелся в стенку из футболистов хозяев поля. 19 минута. Туре исполняет удар в ближний от голкипера угол, капитан «Бордовых» Том Хитон парирует.

32 минута для Сити ознаменовалась удалением бразильского опорного полузащитника Фернандиньо за грубые действия против Гудмудссона. Горожане остались в меньшинстве.

После этого события созидательные действия команде Гвардиолы давались тяжеловато. Первый тайм завершился с нулями на табло.

Второй тайм стартовал сразу с нескольких замен в составе Манчестера, вместо Ихеаначо вышел Агуэро, а вместо Хесуса Наваса вышел Давид Силва. Взяв игровой снаряд под свой контроль «Горожане» подходили, подходили и таки дошли до чужой штрафной.

58 минута и защитник Гаэль Клиши пробежался по левому краю оказался первым на подборе, убрал со своего пути игрока Бернли, Арфилда, после француз ударил словно в бильярде покатив шар в дальний угол ворот соперника.

62 минута. Практически дуплетом стреляют манкунианцы, Стерлинг падает в ожидании назначения пенальти, но Серхио «Кун» Агуэро немедля первым же касанием пробивает с острого угла и заколачивает игровой снаряд в сетку.

70 минута. После подачи от углового флага мяч стал метаться по штрафной площади и влетел в ворота от удара Бена Ми. Система фиксации гола пригодилась как нельзя кстати. Бернли сократил отставание и до окончания встречи оставалось еще достаточно времени, чтобы раздобыть ничейный результат.

Шла 88 минута и прекрасный шанс увезти с Этихад Стэдиум 1 очко упускает футболист Бернли по фамилии Грей, футболисту не удалось поймать должным образом мяч на ногу.

Итак, Манчестер Сити набирает 42 очка и до игр Арсенала и Тоттенхэма перемещается вверх по турнирной таблице. Бордово-голубые уезжают ни с чем.

Манчестер Сити - Бернли 2:1

Голы: Клиши, 58, Агуэро, 62 — Ми, 70

Манчестер Сити: Браво — Санья, Отаменди, Коларов, Клиши — Яя Туре, Фернандиньо — Навас (Силва, 46), Де Брайне, Стерлинг (Стоунз, 89) — Ихеаначо (Агуэро, 46)

Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Арфилд (Бэмфорд, 88) — Барнс (Воукс, 69), Грэй

Предупреждения: Туре, Санья, Коларов, Силва — Кин, Грэй

Удаление: Фернадиньо, 32